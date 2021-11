Viroloog De Jong: nadenken over vaccinatieplicht om uit lockdown te komen

Om niet na de volgende versoepelingen weer een pakket aan coronamaatregelen te krijgen, is het de hoogste tijd dat de samenleving en de politiek gaan praten over een vaccinatieplicht. Dat zegt OMT-lid en viroloog van het Amsterdam UMC Menno de Jong in een nieuwe corona Q&A op AT5. ''Het is nog steeds zo dat zeventig procent van de ic-patiënten niet gevaccineerd is. Als al die mensen dat wel waren, dan hadden we nu een minder groot probleem gehad.''

Al eerder zei De Jong dat epidemiologisch gezien een vaccinatieplicht een goede oplossing zou zijn, maar nu zou ook het gesprek erover gevoerd moeten gaan worden. ''Als we nu kijken, dan hebben we allemaal maatregelen. Op een gegeven moment dalen de infectiecijfers, daarna de ziekenhuiscijfers en dan gaan we weer nadenken over versoepelingen, praten over coronatoegangsbewijzen, waarvan het verleden heeft aangetoond dat het handhaven van dit soort maatregelen lastig is.''

Volgens het OMT-lid is een vaccinatiegraad van honderd procent, te halen met een verplichting, een ''gegarandeerde oplossing om er met zijn allen net wat sneller uit te komen, zonder dat we straks weer na de versoepelingen opnieuw maatregelen moeten nemen.'' De Jong: ''Ik ben zo bang dat die sequentie zich steeds weer gaat herhalen. Dus vanuit dat oogpunt is een vaccinatieplicht een oplossing.''

Wel vindt de viroloog het nog steeds ''on-Nederlands'', maar: ''Tegelijkertijd wordt er wel over 2G-beleid gesproken. Dat is ook een vorm van dwang naar vaccinatie en misschien moeten we het daarom ook maar eens over vaccinatieplicht gaan hebben.''

Besmettingen

In Nederland worden nu al ruim twee weken lang ruim 20.000 besmettingen per dag gemeld en in Amsterdam zo'n achthonderd. Dat zou zomaar eens de piek kunnen zijn, denkt De Jong. ''Ik hoop het, we zitten al een tijdje op een plateau. Het zou ook komen door de beperkte testcapaciteit. Ik verwacht ook wel dat de genomen maatregelen op een gegeven moment effect gaan hebben en dat we dus in de buurt van de piek zijn.''

De dreiging van code zwart is er nog altijd. ''In de regio neemt het aantal bedden voor coronapatiënten toe. In het Amsterdam UMC liggen honderd mensen, waarvan een kwart op de IC. Het heeft ook bij ons effect op de reguliere zorg. De dreiging van code zwart is er nog altijd, maar als de besmettingen niet verder stijgen verwachten we dat de opnames op een gegeven moment ook op een plateau komen, gevolgd door een daling. Dat hopen we met die vervelende maatregelen wel te bewerkstelligen.''

Avondlockdown

Sinds zondag geldt er in Nederland een avondlockdown. Van 17:00 uur tot 05:00 uur is het openbare leven grotendeels stilgelegd. Sportclubs, theaters en andere getroffen sectoren verruimen hierdoor hun openingstijden of verplaatsen voorstellingen. ''We hebben eerder verplaatsingen gezien van bewegingen. Er zijn ook nog heel veel mensen die werken en dat speelt zich voor 17:00 uur af. Je komt natuurlijk sneller tot een daling als je alles sluit, maar het kabinet maakt een afweging op basis van de voor- en nadelen. Dit zou toch de truc moeten zijn om het aantal infecties te laten dalen met toch een beetje openheid van de samenleving'', aldus De Jong.

Het huidige pakket van maatregelen is voor drie weken, maar een verlenging hangt in de lucht. ''De verwachting is niet dat we volgende week een strakke daling naar beneden gaan zien. Dat gaat even duren. Drie weken is aan de krappe kant om dan weer alles te gaan verruimen. Dat zal wat vroeg zijn naar mening. Ik kan niet in de toekomst kijken, we moeten de komende drie weken afwachten.. Of het met kerst anders gaat worden dan nu met Sinterklaas, moeten we zien. Ik ben hierover gematigd, omdat vandaag het aantal ziekenhuisopnames vandaag nog steeg'', besluit het OMT-lid.