Beloning van 15.000 euro voor gouden tip dood Biondy 'Bradley' Lucas

De hoofdofficier van justitie in Amsterdam looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip in het onderzoek naar de dood van de 53-jarige Biondy Lucas. Hij kwam eerder dit jaar vermoedelijk door een misdrijf om het leven. In het opsporingsprogramma Bureau 020 vraagt de politie aandacht voor de zaak.

Op 17 juni gaan agenten naar een woning in de Van Hallstraat in West. Bekenden van de bewoner, Biondy Lucas, hebben aangegeven dat ze al enige tijd geen contact meer met hem kunnen krijgen. Eenmaal aangekomen treft de politie een overleden man aan. Het blijkt inderdaad om de 53-jarige Lucas te gaan, die ook wel Bradley wordt genoemd. Onderzoek wijst uit dat hij hoogstwaarschijnlijk door geweld om het leven is gekomen.

"De recherche begint meteen met het verzamelen van alle beschikbare informatie om snel te kunnen achterhalen wat Lucas overkomen is", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Helaas leiden die inspanningen er tot op heden niet toe dat met zekerheid te zeggen is wat zich in de woning heeft afgespeeld." Uit het onderzoek naar de dood van Biondy Lucas komt naar voren dat hij vermoedelijk in de woning aan de Van Hallstraat om het leven is gebracht en dat dit al ruim een week voordat hij werd aangetroffen gebeurde.