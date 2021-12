Gratis parkeervergunning voor zorgpersoneel verlengd wegens aanhoudende coronacrisis

Zorgpersoneel dat in de stad werkt kan opnieuw een gratis parkeervergunning aanvragen om overal in de stad te kunnen parkeren. Dit om ervoor te zorgen dat de zorgmedewerkers, bij wie druk vanwege de coronacrisis hoog is, geen problemen hebben met parkeren.

Al in maart 2020 werd er aan zorgpersoneel een gratis parkeervergunning uitgedeeld. De regeling is nu dus verlengd. De nieuwe noodparkeervergunning is geldig tot 1 mei 2022. De zorgmedewerkers kunnen onder andere parkeren in de deelnemende gemeentelijke parkeergarages.

“Ruim de helft van de Amsterdamse zorgprofessionals woont buiten de stad", vertelt wethouder Egbert de Vries (Verkeer). "Met de gratis parkeervergunning kan het zorgpersoneel zich tijdens deze pandemie makkelijker verplaatsen van huis naar werk."

De noodparkeervergunning kan vanaf maandag 6 december 2021 aangevraagd worden en geldt voor: