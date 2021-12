Vrouw neergestoken in woning aan Mauritskade

Een 32-jarige vrouw is dinsdagavond neergestoken in haar woning aan de Mauritskade. Ze raakte daarbij gewond aan haar rug.

Volgens de politie ontstond er in de woning een ruzie tussen de vrouw en een man. Laatstgenoemde zou haar met een mes hebben neergestoken. De politie, die rond 18.00 uur werd gealarmeerd, gaat uit van een conflict in relationele sfeer.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, de man is nog voortvluchtig. Via Burgernet is een signalement van hem gedeeld. Het gaat om een licht getinte man met een volle baard. Hij droeg een blauwe jas en zwarte broek en is te voet in onbekende richting gevlucht.