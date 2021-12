Misdaad NL V 72-jarige vrouw van 16.000 euro bestolen na bankpasfraude

Een 72-jarige vrouw uit Almere wordt in augustus bestolen van maar liefst 16.000 euro. Ze wordt uren aan de telefoon gehouden door een zogenaamde medewerker van de Rabobank en geeft in goed vertrouwen haar iPad en haar pinpas af. Met haar pas worden onder meer aankopen gedaan in een winkel in Amsterdam.

De vrouw wordt op maandag 9 augustus om rond 13.15 uur anoniem gebeld door iemand die zich voordoet als een medewerker van de Rabobank. Aan de vrouw wordt verteld dat er een virus op haar bankpas en op haar iPad zit. Ze mag daarom beslist niet ophangen en niemand bellen of appen, zegt de zogenaamde medewerker van de bank. Het slachtoffer krijgt te horen dat er iemand langskomt om haar bankpas en iPad op te halen. Rond 15.00 uur staat er een jongen voor de deur. Kort nadat ze de pas en de IPad aan hem heeft afgegeven, wordt de telefoonverbinding verbroken. Uren aan de telefoon Kort daarna wordt het slachtoffer teruggebeld. Er wordt haar verteld dat de bank bezig is met het installeren van een nieuwe chip op de iPad en dat dit enige tijd gaat duren. In totaal wordt de vrouw vierenhalf uur aan de telefoon gehouden. Met haar pas wordt in die tijd geld gepind bij twee geldautomaten in Almere, ook koopt de verdachte schoenen bij een winkel in Amsterdam. In totaal is de vrouw hierna 16.000 euro armer.

Quote "Het slachtoffer durft zelfs niet tussendoor haar hond uit te laten" Marijke stor, politie Amsterdam

"De zogenaamde bankmedewerkers kwamen geloofwaardig op de vrouw over", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Zo was het telefoonnummer dat het slachtoffer kreeg om na afloop terug te bellen een echt nummer van de Rabobank. De vrouw gelooft echt dat er iets mis is met haar bankpas en iPad en blijft daarom aan de lijn. Ze durft zelfs niet tussendoor haar hond uit te laten." De verdachte is een man met een donkere huid, een slank postuur en kort zwart haar. Hij wordt geschat tussen de 18 en 26 jaar oud. Hij droeg een zwarte trui met witte tekst, mogelijk van het merk Daily Paper. Verder droeg hij een donkere broek en zwarte schoenen. Hij reed in een witte Mercedes. "Wij willen benadrukken dat banken niet op deze manier werken", zegt Stor. "Ze zullen nooit op deze manier een bankpas op IPad komen ophalen. Ook zullen zij nooit verplichten om urenlang aan de telefoon te blijven."