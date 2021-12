Ongeloof over subisidiestop A'dammer van het Jaar: "Snap niet waarom het niet in diversiteitsplaatje past"

In 2008 waren dat de ambulancebroeders Ron Sitek en Ray Flu die hun leven niet zeker waren toen zij op straat dat van iemand anders probeerden te redden, in 2018 sleepte Abdelhamid Idrissi de prijs in de wacht en vorig jaar was Kurano Bigiman, de leraar klassieke talen die het eerste gymnasium naar Zuidoost haalde, voorlopig de laatste Amsterdammer van het Jaar. Bigiman: "Een ongelofelijke eer, maar ik had zo gehoopt dat ik de prijs aan iemand anders had mogen doorgeven."

Al ruim vijftien jaar is het een goede traditie, aan het einde van het jaar worden tien Amsterdammers genomineerd die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de stad. In de Stadsschouwburg wordt uiteindelijk bekend gemaakt wie zich een jaar lang Amsterdammer van het Jaar mag noemen.

Bigiman en zijn leerlingen hadden namelijk veel profijt van de aandacht die de uitverkiezing genereerde, dat geldt ook voor Salim El Meriami, nu jongerenwerker en in 2017 Amsterdammertje van het Jaar. "Het is gewoon een titel die je hele leven verandert, met zo'n impact op je leven, maar ook op dat van andere levens. De kids om je heen, de jongeren om je heen, die kan je zo erg motiveren, dat valt nu weg."

Nieuwe subsidieregels: theory of change

Simone Toppers van het bestuur is nog een beetje beduusd van de reacties die loskomen nadat NRC over het stopzetten van de subsidie berichtte, maar de organisatie voelt zich er wel door gesteund. Toppers hoorde vorig jaar al dat het evenement niet meer in aanmerking kwam voor de diversiteitssubsidie, dat nu werkt volgens een nieuw principe: the theory of change.

Kort gezegd komt dat erop neer dat er nu wordt gekeken naar allemaal deelgebieden, van doorwerking van het koloniaal verleden tot emancipatie van LHBTQI+'ers. Toppers: "De 10 genomineerden zullen altijd wel in een van die aandachtsvelden passen, maar bij geen van de aandachtsvelden passen wij honderd procent."

Raadsvragen

Amsterdammer van het Jaar Bigiman begrijpt daar weinig van: "Het is juist een prijs die eigenlijk over alle onderdelen van diversiteit, hoe je het ook ziet, echt een goede bijdrage kan leveren. Dus ik snap eigenlijk niet waarom dat niet in dat diversiteitsplaatje past."

PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki heeft intussen opheldering gevraagd aan Diversiteitswethouder Rutger Groot Wassink (GrL). Het is de organisatie dit coronajaar niet gelukt om de benodigde 40.000 euro door sponsoren te laten betalen, maar hoopt op een doorstart.