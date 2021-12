Halsema in videoboodschap: "Laten we met z'n allen het vaccin nemen tegen dat rotvirus"

In de video zegt ze dat steeds meer Amsterdammers zich laten vaccineren. "Ook veel mensen die eerst twijfelden of een beetje bang waren. Mensen uit alle wijken van onze stad. Jong, rijk, arm, van alle geloven en overtuigingen. Dat doen zij voor zichzelf en voor de mensen om hen heen."

"Laten we met z'n allen het vaccin nemen tegen dat ongelooflijke rotvirus", zegt ze. "Zodat we minder snel besmet raken, het virus minder snel doorgeven en veel minder ziek worden als we toch besmet waren. Ik roep iedereen op die nog niet is gevaccineerd, doe mee."