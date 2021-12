Laatste eer aan overleden café-eigenaar Jan de Beer: "Bij hem was iedereen welkom"

Meerdere keren sprak AT5 De Beer over de coronamaatregelen in de horeca. Bijvoorbeeld op 6 juni dit jaar toen hij zich zorgen maakte over de extra taken die kwamen kijken bij de heropening van de horeca. En op 21 April was hij, na de lockdown, met zijn terras weer open, maar had hij vraagtekens bij het terrassenbeleid.

"Een harde werker, recht door zee en iemand waarmee je een goed gesprek kon voeren". Zo beschrijft een vaste klant Jan. Een vrouw die in de straat woont hoeft niet lang na te denken over de vraag wat ze gaat missen aan Jan. "Zijn betrokkenheid en de grote mond", lacht ze. "Laten we zeggen dat het een eigenzinnig persoon was, je kan ook zeggen stronteigenwijs", vertelt een andere buurtbewoner.