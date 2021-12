Onderzoek bevestigt: informatie over camera's en sensoren gemeente niet compleet

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode december 2018 – mei 2019 en is vandaag, samen met een reactie van burgemeester Halsema, naar gemeenteraadsleden gestuurd. In het onderzoek staat dat verschillende gemeentelijke afdelingen verantwoordelijk zijn voor verschillende vormen van monitoring, "zonder dat men precies van elkaar weet wat men doet".

Niet duidelijk

Eerder is afgesproken dat Amsterdammers zich in principe "onbespied en anoniem" door de stad moeten kunnen bewegen. Daar mag in bepaalde gevallen vanaf geweken worden, maar volgens de onderzoekers is het niet duidelijk "wat deze specifieke situaties inhouden en wat de leidraad is om aan dit uitgangspunt te kunnen voldoen". Daardoor stellen de onderzoekers dat burgers zich in de stad juist niet zich niet onbespied kunnen wanen.

Halsema schrijft in haar reactie dat het stadsbestuur juist wel transparant wil zijn en daarom gaat onderzoeken hoe de informatie hierover verbeterd kan worden. Wel zou er sinds 2019 door nieuw beleid al veel bereikt zijn. "Maar we zijn er nog niet. Wij moeten de komende jaren met elkaar het gesprek blijven voeren in wat voor Digitale Stad wij als Amsterdammers willen leven", stelt Halsema.

Onvolledig

In februari van dit jaar bleek uit onderzoek van AT5 ook al dat de informatievoorzieining over waar de canmera's hangen onvolledig is. Ook bleken de aanduidingen op straat minimaal.