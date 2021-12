Nieuwe Hemweg binnenkort afgesloten voor al het verkeer: "Er staat veel file nu, vooral in de spits"

De Nieuwe Hemweg in het Westelijk Havengebied is van 16 december tot en met de vroege ochtend van 20 december afgesloten voor al het verkeer. Oorzaak hiervan zijn de werkzaamheden aan de onderdoorgang bij de Contactweg. Het autoverkeer van en naar de A10 zal daarom via een omleiding moeten rijden.

AT5

Er wordt hard gewerkt in Amsterdam-West. Bij de Contactweg komt een onderdoorgang voor (vracht)auto- en fietsverkeer die aansluit op de Nieuwe Hemweg. De onderdoorgang vervangt de kruising over het spoor bij de Kabelweg. Maar om de onderdoorgang te realiseren moet de Nieuwe Hemweg tijdelijk sluiten. En dat valt niet bij iedereen even goed: "Ik denk dat het een zooitje wordt." De makers van het AT5-programma Het Verkeer vragen communicatieadviseur Rani Verzeilberg om meer informatie. "De Nieuwe Hemweg wordt op 16 december afgesloten voor al het verkeer, voor fietsers is de weg al afgesloten", vertelt de communicatieadviseur. Ze vervolgt: "Wij gaan de noordelijke toeritten voor de onderdoorgang bouwen en dan is de onderdoorgang op 17 januari gereed voor al het verkeer."

Artist impression tunnel Contactweg voor (vracht)auto- en fietsverkeer die aansluit op de Nieuwe Hemweg

Quote "Straks als het drukker wordt staat er weer file" voorbijrijdende vrachtwagenchauffeur

Misschien ligt het aan het slechte weer, maar geen enkele voorbijganger lijkt enthousiast over de werkzaamheden. "Ik kom hier een paar keer per week, zeker. Er staat veel file nu, vooral in de spits. Het duurt allemaal veel te lang, ik geloof nu al bijna een jaar", vertelt een voorbijganger onderweg naar zijn werk. En ook een vrachtwagenchauffeur ziet het maar somber in: "Het is nu wel te doen, maar ik maak mij wel zorgen over het nieuwe punt. Straks als het drukker wordt staat er weer file."

Omleiding tijdens afsluiting Het autoverkeer wordt omgeleid via de Transformatorweg richting de Contactweg om bij de Westerhavenweg te komen. Het vrachtverkeer rijdt wat verder door en rijdt via de Radarweg om de Westerhavenweg te bereiken. Maandagochtend 20 december gaat de weg weer open voor al het verkeer.