Toename van miljoenen toeristen verwacht

Het totaal aantal toeristen in 2022 wordt geschat op 13 tot 17 miljoen. Dat is 60 tot 80 procent van het aantal in 2019, toen de coronacrisis nog niet begonnen was. OIS baseert zich bij de schatting op verschillende internationale en nationale onderzoeken.

Terug

In 2019 waren er nog 22 miljoen unieke toeristische bezoekers per jaar. Dat aantal liep in 2020 terug naar acht miljoen. Hoeveel toeristen er in 2021 in de stad waren moet nog blijken. Waarschijnlijk zijn het er tussen de bijna zeven miljoen en negen miljoen.

Dat is minder dan een eerdere schatting van IOS, die in de zomer gepubliceerd werd. "Die prognose hield geen rekening met de coronagolf in juli en het terugdraaien van een aantal versoepelingen, waardoor de bezoekersaantallen in het hoogseizoen lager uitvielen dan aanvankelijk verwacht", schrijft wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) in een brief aan de gemeenteraad.

Onzeker

Volgend jaar ligt het aantal toeristen dus naar verwachting een aantal miljoen hoger dan dit jaar. Everhardt houdt nog wel een slag om de arm. "De situatie omtrent corona is eind 2021 onzeker, omdat er een nieuwe coronagolf is met mogelijk nieuwe beperkende maatregelen die op hun beurt weer kunnen leiden tot het wegblijven van bezoekers in diverse sectoren."

Hij schrijft dat het stadsbestuur de ontwikkelingen daarom 'nauwlettend' in de gaten houdt.