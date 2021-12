Voor het eerst tentoonstelling over Vermeer in Rijksmuseum

Voor de tentoonstelling krijgt het museum diverse kunstwerken in bruikleen. Daarnaast zijn er meerdere werken te zien die nog nooit in Nederland zijn vertoond. Het Rijksmuseum heeft zelf vier werken van Vermeer in de collectie, zoals Het Straatje en Melkmeisje. Het museum heeft verder al topstukken laten zien als Meisje met de parel uit het Mauritshuis in Den Haag en De geograaf uit het Städel Museum in Frankfurt am Main.

Onderzoek

De nieuwe expositie wordt samen met het Mauritshuis gemaakt. Beide musea doen nu al onderzoek naar het werk en de werkwijze van de Delftse kunstenaar (1632-1675). Ze kijken daarbij onder meer naar de zeven schilderijen van Vermeer in Nederlands bezit. Het Mauritshuis was het laatste museum dat bijna dertig jaar geleden een tentoonstelling wijdde aan Vermeer.

De tentoonstelling is in het voorjaar van 2023 te zien.