Agressieve man (23) kan pas na ingrijpen met politiehond worden ingerekend

Het 22-jarige slachtoffer deed eind van de middag de deur open voor de 23-jarige, die hem om een nog onduidelijke reden meteen een klap gaf. Daarna greep hij hem bij de keel. Vervolgens zag het slachtoffer dat de agressieve man een klein mesje bij zich had. De 22-jarige voelde daarna pijn in zijn hand, vermoedelijk omdat hij was gestoken of gesneden.

Door de commotie kwamen twee anderen naar buiten. Die werden door de 23-jarige man bedreigd. Zowel het mishandelde slachtoffer als de bedreigde buurtgenoten hebben later aangifte gedaan.

Politiehond

Het kostte agenten nog veel moeite om de 23-jarige man aan te houden. Die stond in eerste instantie op een noodtrap. Ze sommeerden hem naar beneden te lopen, maar dat deed hij niet. Uiteindelijk ging een hondengeleider het gebouw in en kwam oog in oog te staan met de man. Hij liep naar de de man en wilde hem aanhouden. De man verzette zich volgens de politie hevig, waarna de hondengeleider zijn diensthond inzette. De hond beet de verdachte in zijn been, maar nog altijd verzette de man zich. Na enige ogenblikken kon hij toch onder controle worden gebracht en in de boeien worden geslagen.