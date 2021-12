Meerderheid gemeenteraad wil elektrische step niet als deelvervoer

Als het aan D66, GroenLinks en de VVD ligt, wordt het ook in de toekomst niet mogelijk om een elektrische step in de stad te huren. In veel andere Europese steden kan dat nu al wel.

De drie partijen dienden, als "groenliberale coalitie", vanmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering een voorstel in om de elektrische steps uit te sluiten als deel- en huurvervoer in het stedelijk beleid. Er wordt vanavond nog over de motie gestemd, maar de indieners vormen samen al een meerderheid.

"In de stad zijn ze soms al zichtbaar, ook al zijn ze verboden op de openbare weg, en in het buitenland zie je ze overal slingeren", zei D66-raadslid Jan-Bert Vroege. "Ontwikkelingen in mobiliteit zijn soms positief, maar soms moet je zeggen, dat willen we niet." Volgens Vroege zijn de stoepen en fietspaden in met name de binnenstad namelijk niet breed genoeg voor nog een extra vervoersmiddel erbij.

Wethouder Egbert de Vries (Verkeer) zei vanmiddag al positief tegenover het voorstel te staan en er "geen enkele bezwaar" tegen te hebben. Hij wees erop dat er vanmiddag ook door Kamerleden over de e-steps gesproken wordt in Den Haag en zegt dat hij er met hen de afgelopen dagen al gesprekken over heeft gehad.

Een ruime meerderheid van het AT5-panel is ook geen voorstander de deelstepjes, zo bleek onlangs uit een enquete; 70% van de deelnemers vindt invoering van de stepjes een slecht idee.