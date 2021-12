Metroverkeer opnieuw stilgelegd door storing verkeersleidingsysteem

Het metroverkeer in de stad ligt sinds vanochtend 06.30 uur enige tijd stil. Door een storing in het verkeersleidingsysteem reden de lijnen 50, 51 en 52 niet. Rond 07.15 uur is lijn 52 weer gaan rijden, de rest van het metroverkeer werd rond 07.30 weer opgestart.

Het GVB meldt via Twitter niet te weten tot wanneer de storing zal duren. Voor metro 52 kon tussen Centraal Station en Station Zuid gebruik worden gemaakt van de tram. Tussen Centraal Station en Station Noorderpark rijden pendelbussen, deze ritten zullen worden afgemaakt voor de nog gestrande reizigers.

Voor lijn 50 en 51 adviseert het GVB om zo veel mogelijk gebruik te maken van bus, tram en trein. Het is niet de eerste keer dat het metroverkeer de afgelopen tijd stil wordt gelegd. Het natte herfstweer is volgens wethouder Egbert de Vries de afgelopen weken de oorzaak geweest van de kortstondige metrostoringen. Dat het systeem volledig plat kwam te liggen had telkens andere oorzaken, vanochtend was het de tiende keer dit jaar dat alle metro's stil werden gezet.