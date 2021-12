Grote brand in jachthaven Nieuw-West, sein brand meester

In een jachthaven aan de Oude Haagseweg in Nieuw-West is vanmiddag brand uitgebroken. De brand woedt in een loods met boten en auto's. Rond 17.40 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Rond 16.00 uur kwam er een automatische brandmelding binnen. Toen de brandweer aan kwam, bleek het om een zeer grote brand te gaan. Er werd daarna groot opgeschaald. "We gaan met heel veel materieel er naartoe", liet een brandweerwoordvoerder weten. Gastank Omstanders werden door agenten op afstand gehouden. Zij zeiden dat er sprake was van ontploffingsgevaar. Rond 17.15 uur liet de brandweerwoordvoerder weten dat dat veranderd was. "Er was een gastank, maar daar is geen gevaar meer." Verschillende woonwagens zijn vanwege de rook ontruimd. De bewoners zijn in een bus opgevangen. Ook is er door de brandweer een hond gered uit een boot.

Grote brand in Nieuw-West AT5 / Luuk Koenen

Grote brand in Nieuw-West Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Grote brand in Nieuw-West S. Tophoff

Grote brand in Nieuw-West AT5 / Luuk Koenen

Grote brand in Nieuw-West AT5 / Luuk Koenen

Brand Oude Haagseweg

Brand Oude Haagseweg

Grote brand in Nieuw-West

Grote brand in Nieuw-West Inter Visual Studio / Remy Roosien

Grote brand in Nieuw-West Inter Visual Studio / Remy Roosien

Grote brand in Nieuw-West Inter Visual Studio / Remy Roosien

Grote brand in Nieuw-West Inter Visual Studio / Remy Roosien

Rookontwikkeling in Nieuw-West

Rookontwikkeling in Nieuw-West

Grote brand in Nieuw-West Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Grote brand in Nieuw-West Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Grote brand in Nieuw-West Foto via AT5-Whatsapp (0651190938) Volgende

De rook was in de wijde omgeving te zien. Ook was de brandgeur in omliggende wijken te ruiken. De brandweer raadt buurtbewoners die last hebben van de rook aan deuren en ramen gesloten te houden. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie liet weten dat de rook ook op de A4 bij Sloten te zien is. Toch zorgt dat niet voor problemen. "De brand is niet direct langs de weg en vormt dus geen gevaar voor het verkeer. Wel kan de brand afleiden, dus blijf op de weg letten."

AT5

Bij de brand is niemand gewond geraakt.

🔥| We kregen meerdere meldingen over rookvorming op de #A4 bij Amsterdam-Sloten. De brand is niet direct langs de weg en vormt dus geen gevaar voor het verkeer. Wel kan de brand afleiden, dus blijf op de weg letten. Onze verkeerscamera heeft 'm in beeld: https://t.co/4QxmodjNme pic.twitter.com/UOxfRTWRXE — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) December 3, 2021

De brandweer heeft het sein brand meester gegeven bij de zeer grote brand #OudeHaagseweg in Amsterdam. Het nablussen zal nog enkele uren in beslag nemen. We doen ook nog enkele metingen. Er zijn geen slachtoffers. Een hond is door de brandweer gered. — Brandweer AA (@BrandweerAA) December 3, 2021