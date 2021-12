Jan staat al 45 jaar in zijn bloemenkraam op het Surinameplein: "Elke dag een feessie"

Jan Blöte, beter bekend als Jan Bloem, vierde vandaag zijn 45ste jubileum als bloemist. Hij begon als 15-jarige jongen omdat hij geen zin meer had om naar school te gaan, en is sindsdien nooit meer weggegaan uit de bloemenkraam op het Surinameplein. "Ik blijf hier tot ik doodga."

Een anonieme buurtbewoner heeft vanmorgen vlaggetjes opgehangen bij de kraam van Jan Blöte. "Ik weet echt niet wie het gedaan heeft, het was echt een verrassing," vertelt de bloemist. "Het voelt echt als de dag van gisteren dat ik hier begon. Elke dag sta ik nog met een glimlach in de zaak."

In die vijfenveertig jaar heeft Jan een hoop voorbij zien komen op zijn vaste plek aan het Surinameplein. "Schietpartijen, inbraken, auto-ongelukken, overvallen. Er gebeurt altijd wal wat hier," vertelt hij.

Buurtbewoners die langskomen voor een taartje of koffie zijn blij met Jan, die altijd tijd lijkt te hebben voor iedereen. "Hij is altijd in voor een praatje of een grappie. Iedereen kent Jan, en Jan kent iedereen. Het is echt een verbinder in de buurt," vertelt een vaste klant.