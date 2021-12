Nieuwe loods voor historische trams Havenstraatterrein

Er wordt een nieuwe loods gebouwd voor de historische trams die op het Havenstraatterrein staan. Dat laat wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) weten in een brief aan de gemeenteraad.

Al jaren strijden de stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam, het Trammuseum en de tramremise Havenstraat tegen de nieuwbouwplannen voor het terrein. Een eerder aanbod van de gemeente voor een nieuwe loods werd afgeslagen omdat die loods te klein zou zijn geweest.

Oplossing

Dit keer is er volgens Van Doorninck wel sprake van een akkoord. "Hiermee is er na een lang traject een oplossing gevonden om de historische trams te behouden voor de stad en om deze in te kunnen blijven zetten op de historische tramspoorlijn naar Bovenkerk en op het stadsnet."

In 2019 kregen de tramclubs nog gelijk van de Raad van State. Die zette een streep door het bestemmingsplan van de gemeente, omdat er niet genoeg rekening gehouden was met de belangen van de trammusea.

Belangrijke stap

Door het akkoord kan de gemeente dus weer verder met het terrein. "Met het sluiten van de overeenkomst met de tramorganisaties is een belangrijke stap gezet om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken", stelt Van Doorninck. Op het Havenstraatterrein moet een gemengd woon-werkgebied, met ongeveer 500 woningen,een basisschool en bedrijfsruimtes, komen.

De gemeenteraad moet zich nog wel over de gesloten overeenkomst buigen. Op 15 december wordt er door de politieke partijen in de Stopera over gesproken.