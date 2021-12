Legendarisch optreden Nirvana in Paradiso 30 jaar geleden: "Kippenvel"

Deze week dertig jaar geleden gaf een toen nog relatief onbekende bandje uit Aberdeen, Washington een optreden in Paradiso. Het werd een van de meest legendarische concerten in de geschiedenis van de Amsterdamse popzaal. Dat bandje heette Nirvana, en vrienden Constant en Marcel waren erbij die avond.

"Ik krijg nog steeds kippenvel." Vrienden Constant en Marcel zijn terug in de grote zaal van Paradiso. Op hun mobiel kijken ze naar het optreden van Nirvana uit 1991 in diezelfde grote zaal. Een optreden waarvan veel mensen later zouden zeggen dat ze erbij waren. Maar voor alle mensen die dat beweren is Paradiso toch echt te klein.

Constant werkte destijds voor Nighttown in Rotterdam, en had Nirvana al eerder zien spelen. Hij had Kurt, Dave en Krist zelfs ontmoet. "Hele aardige jongens." Maar zoals die avond in Paradiso had hij Nirvana nog nooit gezien. "

Constant en Marcel waren er wel echt bij. Marcel had aan het begin van het optreden nog zijn twijfels: "Mijn hart ging niet gelijk open. Dat was pas later op de avond."

Nevermind

Twee maanden voor het optreden in Amsterdam had Nirvana de plaat Nevermind uitgebracht. In Amerika ging de plaat door het dak, en ook hier in Nederland begon door te dringen dat deze band speciaal was. Het concert van Nirvana zou eigenlijk in de Melkweg zijn, maar werd vanwege de hype op het allerlaatste moment verplaatst naar het grotere Paradiso.

"Het was grappig, want Nirvana waren twee maanden ervoor in De Doelen ontzettend zenuwachtig", vertelt Constant. "Want het was hun laatste dag van de tour en ze zouden teruggaan naar Amerika. Ze hadden gehoord dat de plaat goed was ontvangen en dat alle radiostations die draaiden. Maar nog niet hier. Dus ze hadden helemaal zoiets, wat gebeurt daar? Ze waren Michael Jackson uit de billboards aan het duwen."