Park Politiek met Van den Heuvel (CU): "Mensen die geen stem hebben, een stem geven"

In AT5's Park Politiek is ChristenUnie-lijsttrekker Gerjan van den Heuvel te gast. Hij is de opvolger van de naar Den Haag vertrokken Don Ceder. "De grootste uitdaging is om de mensen die op dit moment geen stem hebben, een stem te geven."

Van den Heuvel denkt dan bijvoorbeeld aan de daklozen in de stad. "Ik heb me de afgelopen week weer een beetje geschaamd hoe we dat in Amsterdam hebben geregeld. We hebben een winterkoudeopvang die open gaat als de thermometer gezakt is, maar vier dagen later werd het ietsje warmer, en toen werd die opvang weer dichtgegooid. Dan denk ik: waar zijn we dan mee bezig."

Drugs en prostitutie

Ook komt de wens van de partij aan bod om prostitutie en drugs zo veel mogelijk terug te dringen in de stad. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar drugs wat voor effect dat heeft juist in kwetsbare wijken waar jongeren naar criminaliteit getrokken worden... Als er dingen zijn waar ik iets van vind en ze zijn er toevallig, dan kan ik me daar bij neerleggen, of ik kan zeggen: laten we kijken wat we eraan kunnen doen. Ik denk dat Amsterdam niet alleen maar een stad is van seks en drugs. En ik denk ook niet dat dat het imago zou moeten zijn dat we willen hebben."