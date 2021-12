Stukje bot van Sint-Nicolaas bijgezet in Basiliek van Heilige Nicolaas: "Ben geneigd om het te geloven"

De basiliek van de Heilige Nicolaas heeft een reliek van Sint-Nicolaas bijgezet. In een speciale dienst in de kerk aan de Prins Hendrikkade tegenover het Centraal Station werd, niet geheel toevallig op 5 december, het stukje bot bijgezet in een speciaal glazen kastje.

De hele context, dat je zo'n mis meemaakt maakt het extra bijzonder", vertelt een bezoeker. "Dan ben je ook wat gauwer geneigd om het te geloven, want je weet niet of het echt dat bot is van die heilige. Dat gevoel heb ik nu wel."

De bijzetting van het reliek betekent de start van het speciale Nicolaasjaar dat de basiliek viert. Onder het toeziend oog van het aantal maximaal toegestane bezoekers werd het jaar met de speciale dienst afgetrapt. Kerkgangers waren met die reden ook naar de viering gekomen. " De hele context, dat je zo'n mis meemaakt maakt het extra bijzonder", vertelt een bezoeker. "Dan ben je ook wat gauwer geneigd om het te geloven, want je weet niet of het echt dat bot is van die heilige. Dat gevoel heb ik nu wel."

De kerk heeft het stukje bot gekregen van de abdij van Egmond in Egmond-Binnen. "Zij hebben het al duizend jaar in bezit". vertelt diaken van de Sint-Nicolaasbasiliek Rob Polet. "We hebben het laten onderzoeken door een anatoom en het is zeker ouder dan duizend jaar. Veel ouder zegt hij, maar exact weten we het niet."

"Hij is beschermheilige van de prostituees, wat heel geschikt is hier met alle sekswerkers om ons heen"

Vrijgevig en barmhartig

Sint-Nicolaas was de bisschop van Myra, wat tegenwoordig in Turkije ligt. Hij staat bekend als een zeer vrijgevige en barmhartige man, die bekend werd door het schenken van goud aan drie jonge vrouwen. Hiermee voorkwam hij dat ze in de prostitutie moesten. Meerdere verhalen over hem staan afgebeeld in de kerk.

"Hij is beschermheilige van de prostituees, wat heel geschikt is hier met alle sekswerkers om ons heen", legt diaken Rob Polet uit. "Hij is ook de beschermheilige van zeevarenden. Dat heeft te maken met een oud verhaal dat schippers dreigden te vergaan op zee. Nicolaas bidt en de storm gaat liggen. Dus door zijn gebed worden zij gered."

Vanaf vandaag is het reliek te bekijken in de basiliek. Het is de bedoeling dat het stukje bot voorgoed te bewonderen zal zijn in Amsterdam. "Wij vinden het mooi en hebben hier onder het icoon van Nicolaas dat reliek een plekje gegeven", aldus de diaken. "Het is zichtbaar en daarmee is Nicolaas op een bijzondere manier weer aanwezig in de stad."