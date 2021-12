Schot gelost in Geuzenveld

De politie werd rond 20.15 uur gealarmeerd. Meerdere politiewagens zijn ter plaatse. Agenten doen onderzoek bij een speeltuin.

Ook de Forensische Opsporing is aanwezig. "Er is een keer geschoten, maar we moeten nog uitzoeken op wie of wat er geschoten is", zegt een politiewoordvoerder.

De straat is inmiddels door de politie afgezet. Het lijkt er volgens omstanders op dat de speeltuin het 'plaats delict' is.