Al 1,5 week een kapotte verwarming: "Het is net een vrieskist hier"

De bewoners van drie appartementencomplexen aan de Albardagracht in Geuzenveld zitten door een kapotte verwarming al anderhalve week in de kou. Omdat de bedrijven die het moeten fiksen niet thuisgaven schakelden de bewoners AT5 maar in.

In totaal hebben 170 huishoudens sinds 27 november te maken met een verwarming die het niet doet. Een van die bewoners, met een dikke trui aan en een dekentje om, is er wel klaar mee: "Het lijkt wel een vrieskist hier in huis.'"

Volgens de bewoners wijzen de betrokken partijen naar elkaar. "Verantwoordelijk hier is Eteck, het bedrijf dat de verwarmingsinstallatie beheert, alleen die verwijst weer naar Vattenfall, en Vattenfall zegt weer dat het een taak is van installatiebedrijf Feenstra", zegt een van de bewoners. Een ander laat weten: "We bellen constant, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd."

Oplossing

De betrokken partijen laten in een reactie weten dat Geuzenveld te maken heeft met verschillende storingen, waardoor er een verminderde levering van warmte en warm tapwater is. Vorige week donderdag waren zij in de veronderstelling dat het probleem verholpen was, maar zaterdag ontstond er een nieuwe storing.

Op dit moment vinden werkzaamheden plaats met de stadswarmteleverancier Vattenfall, om het probleem op te lossen en de levering volledig te herstellen.