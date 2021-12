Marengo-proces gaat vandaag verder in de Bunker

In de Bunker in Osdorp gaat vandaag de rechtszaak tegen Ridouan Taghi verder. Het is de derde dag van de inhoudelijke behandeling van het Marengo-proces. In de rechtbank wordt vandaag tijd gemaakt voor de zaak van de moord op Ranko Scekic, drie voorbereidingen van moord en een poging tot moord.

De zaken die vandaag worden besproken speelde zich allemaal af in en rond Utrecht in de periode van juni 2015 tot en met oktober 2016. De moord op de 45-jarige Ranko Scekic werd gepleegd op 22 juni 2015. Kroongetuige Nabil. B legde eerder al verklaringen af over de liquidatie van Scekic, in de rechtbank wordt hij vandaag ook verhoord over de processen.

Bij de Bunker is weer veel politie aanwezig. Eerder werd ook gemeld dat het leger mogelijk in zou worden gezet voor de beveiliging van de rechtbank, vanwege de vele mensen die nodig zijn. Of ze vandaag aanwezig zijn is niet te zien. Een verslaggever meldt dat hij vooral de bewakingseenheid van de politie ziet.