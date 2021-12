Oud-raadslid Remine Alberts voorgedragen als nieuwe lijsttrekker SP

Remine Alberts (67) wordt voorgedragen als de nieuwe lijsttrekker van de Amsterdamse tak van de SP. Alberts is geen vreemde in de gemeenteraad, tussen 1998 en 2018 was zij al actief als raadslid.

"Ik ben vereerd te zijn voorgedragen als lijsttrekker. En sta te popelen om Amsterdam ‘linksaf te laten slaan.’ Van wonen tot gezondheid. In onze stad nemen de verschillen tussen arm en rijk nog steeds toe. Hoog tijd om de tweedeling te bestrijden", laat Alberts weten. "Voor mij was de keuze snel gemaakt, heb er een uurtje of twee, drie over nagedacht."

Alberts wil zich de komende tijd focussen op de wooncrisis in de stad. "De stad wordt opgeslokt door het grote geld en dat verdrukt mensen. Amsterdammers willen dit niet meemaken en moeten dat ook niet. De mensen moeten, zoals ze in het Brabant zeggen, niet aan de achterste mem hangen omdat het grote geld wat wil in de stad. Het lijkt wel alsof de stad niet meer voor de mensen is."

Onrust in de partij

Een taak die Alberts in ieder geval te wachten staat is om de rust weer terug te krijgen in de partij. Partijleider en wethouder van Wonen, Laurens Ivens, stapte op na klachten over grensoverschrijdend gedrag. "Achteraf moet ik wel constateren dat deze klachten helaas terecht zijn", liet Ivens toen weten aan de raad.

Daar houdt de onrust niet op voor de SP. De daarna verkozen lijsttrekker Tiers Bakker moest weer snel opstappen, na een kwestie over zijn woonsituatie. Recent stapte drie bestuursleden op en binnenkort houdt afdelingsvoorzitter Meta Meijer er ook mee op vanwege een verhuizing.

Jakob Wedemeijer

Na het opstappen van Tiers Bakker leek het er op dat de huidige wethouder Wonen, Jakob Wedemeijer, de lijsttrekker zou worden. Wedemeijer streed eerder voor het lijsttrekkerschap, toen verloor hij van Bakker met één stem.

Toch heeft het bestuur nu anders gekozen. Wedemeijer staat overigens wel nog steeds op de lijst van de SP. "Het is mooi dat hij zich wil inzetten voor de partij en Amsterdam", aldus Alberts.

Metro 53

In haar twintig jaar ervaring in de raad hield Alberts zich vooral bezig hield met het verkeer in de stad. Haar laatste wapenfeit was de strijd voor het behoud van metro 53. Toen voerde zij samen met bewoners van Zuidoost actie om ervoor te zorgen dat Gaasperdam en omgeving verbonden bleef met het Centraal Station.

Op 19 december wordt tijdens de ledenvergadering gestemd over het lijsttrekkerschap. Dan zal ook de rest van de lijst bekend worden gemaakt.