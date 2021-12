Kerstkaartenactie voor eenzame ouderen in de stad: ''Door corona nog belangrijker''

Voor het tweede jaar op rij vieren we kerst in coronatijd. Dit raakt ouderen extra hard: zij kampen vaak al met eenzaamheid en door de maatregelen is het voor hen nóg moeilijker om bezoek te ontvangen. Indebuurt organiseert een landelijke inzameling van kerstkaarten om ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen te verrassen tijdens de feestdagen. Dit jaar doet Amsterdam voor het eerst ook mee.

Redacteur van Indebuurt Amsterdam, Suzanne Mensen, roept Amsterdammers op om massaal een kaartje te schrijven: ''Onze postzakken moeten helemaal gevuld worden, dus doe je best!'' Wie een geschreven kerstwens heeft voor de ouderen in de stad, kan deze naar één van de twee brievenbussen van Indebuurt brengen. Die vind je bij de bloemenwinkel op de De Clercqstraat in West en bij de buurtkringloop aan de Javastraat in Oost. Ook kun je een kaart rechtstreeks naar de redactie van Indebuurt sturen.

Quote ''Onze postzakken moeten helemaal gevuld worden, dus doe je best!'' suzanne mensen, indebuurt amsterdam

Op basis van ervaringen in andere steden weet Suzanne dat de kerstwensen erg worden gewaardeerd: ''Kaartjes sturen is eigenlijk niet meer van deze tijd, maar deze mensen zijn toch van de oude stempel. Zij vinden het juist wel heel leuk om er één te ontvangen.'' Voor wie zelf ook kerstpost wil ontvangen, heeft Suzanne een tip: ''Zet je eigen adres ook op de kaart. Veel ouderen vinden het namelijk fijn om een kaartje terug te sturen.''