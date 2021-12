Zangeres S10 vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisie Songfestival

Den Hollander woont sinds vorig jaar zomer in de stad en was toen ook te gast in het AT5-pogramma De Zwoele stad. Zangeres S10 scoorde dit jaar nog een hit met haar nummer Adem je in.

In een bericht op Instagram laat den Hollander weten blij te zijn Nederland te mogen vertegenwoordigen in Turijn volgend jaar. Het 66e Eurovisie Songfestival vindt daar van 10 tot en met 14 mei volgend jaar plaats.

Stien den Hollander volgt met haar deelname aan het Eurovisie Songefestival volgend jaar de Amsterdammer Jeangu Macrooy op.