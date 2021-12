Dameselftal verplaatst voetbaltraining naar 6.00 uur 's ochtends: "Het is onze passie"

Vanmorgen stonden de dames voor het eerst zo vroeg op het veld, en dat was best even wennen: "Maar we willen gewoon lekker voetballen. Het is een passie voor iedereen. En anders zit je de hele dag maar wat thuis", vertelt Livia.

Vijf wekkers

Aanvoerder Mara had moeite met opstaan: "Ik had vijf wekkers gezet. De eerste ging om 5.15 uur en uiteindelijk ben ik pas om 5.50 uur uit bed gekomen. Ik was ook wel een beetje laat", grapt ze.

Zolang er niet na 17.00 gesport mag worden zullen de dames vroeg op blijven staan: "Tenzij het nog een jaar gaat duren."