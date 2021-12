17-jarige supermarktmedewerker met mes bedreigd tijdens overval in Osdorp

In juni wordt een supermarkt in Osdorp overvallen door een man die een 17-jarige medewerker bedreigt met een mes. In het opsporingsprogramma Bureau 020 toont de politie nu beelden van de overval om erachter te komen wie voor de overval verantwoordelijk is.

De medewerker van de supermarkt op Tussen Meer zit op vrijdagochtend 11 juni achter de kassa en rekent af met klanten. Op een gegeven moment hoort hij iemand roepen dat hij 'geld in de tas moet stoppen'. "In eerste instantie denkt hij nog dat een collega een grapje met hem uithaalt", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Maar dat blijkt helaas niet het geval te zijn. Naast hem staat een man met een mes en een tas. De man bedreigt het slachtoffer met het mes en zegt dat hij het geld uit de kassa in zijn tas moet doen."

Erg geschrokken

Hoewel hij erg geschrokken is, lukt het de medewerker om de kassa te openen. De man pakt vervolgens zelf geld uit de kassa. Zodra de buit binnen is, slaat hij op de vlucht. Na de overval loopt hij weg over de Evertsweertstraat in de richting van de Baden Powellweg. "Het slachtoffer dat werd overvallen is nog maar 17 jaar oud en logischerwijs erg geschrokken. Wij willen daarom weten wie hier voor verantwoordelijk is en komen graag in contact met mensen die de verdachte herkennen of andere informatie over deze zaak hebben", aldus Stor.