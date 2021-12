Een man is in zijn been gestoken op de Mr. Treublaan in Oost. De steekpartij vond rond 13.00 uur plaats. Het slachtoffer is aanspreekbaar, zo laat een politiewoordvoerder weten.

Waarom de man in zijn been is gestoken, is niet bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. De politie onderzoekt de zaak.