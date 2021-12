Zuidoost neemt afscheid van Roy Ristie met condoleance en 'brasa waka'

Zuidoost neemt deze week afscheid van Roy Ristie. De programmamaker, politicus en prominente Amsterdammer overleed afgelopen vrijdag op 68-jarige leeftijd. Gedurende zijn leven zette hij zich mateloos in voor zijn wijk. De bewoners krijgen nu de kans afscheid te nemen van hem.

Donderdag en vrijdag kan er in kunstcentrum Oscam in de Amsterdamse Poort tussen 14.00 en 16.00 uur een condoleanceregister getekend worden. Een digitaal register is gisteren geopend.

Vrijdagmiddag wordt in debatcentrum New Metropolis een programma gepresenteerd waarin gasten herinneringen ophalen aan Ristie.

Brasa waka

Zaterdag maakt de kist met het lichaam van Ristie een 'brasa waka', een gedenktocht, door Zuidoost. Tijdens de tocht worden speeches gehouden en zal muziek gespeeld worden. De tocht gaat om 12.00 uur van start. De startlocatie wordt later bekend gemaakt. De organisatie benadrukt dat een mondkapje en anderhalf meter afstand houden verplicht zijn.

Of de tocht doorgaat, is nog niet helemaal zeker. De organistie is bezig met het regelen van een vergunning.

Zondag vindt een afscheidsbijeenkomst plaats waarbij belangstellenden een laatste groet kunnen brengen. Waar dit plaats zal vinden, is nog niet bekend. Ristie wordt in Suriname begraven. Hij wordt dinsdag naar Paramaribo gevlogen.