Stad NL V Ruiten van zeven Thaise restaurants ingegooid door man op fiets: "Echt geen idee waarom"

Een mysterie in de stad. Want de afgelopen zijn er maar liefst zeven Thaise restaurants, met name rond de Nieuwmarkt en de Zeedijk, de dupe geworden van vandalisme. Een man op een fiets heeft de ramen van de zaken ingegooid met een baksteen. Over het motief van de stenengooier is het gissen, de eigenaren hebben werkelijk geen idee: ''We tastten in het duister.''

Restaurant Bird op de Zeedijk trof op 27 november een compleet vernielde ruit aan. De tafel voor het raam lag voor met glas en er lag een baksteen in de zaak. Het leek op een triest gevalletje vandalisme, maar al snel werd duidelijk dat Bird niet het enige Thai was die dit was overkomen. Na een week stond de teller op zeven. De baksteen was of door het raam gegooid, of de ruit was beschadigd. Eenmansactie Uit beelden van beveiligingscamera's blijkt dat het zeer waarschijnlijk om dezelfde dader gaat. Bij een van de restaurant gebeurde het toen er gasten zaten te lunchen. De dader werd duidelijk gespot en bij restaurant Bird is de man duidelijk te zien op camerabeelden. Ook opvallend: de man gebruikt ongeveer dezelfde bakstenen en hij draagt een rode schoudertas.

Quote ''Ergens slecht gegeten of een massage zonder happy ending?" roland waasdorp - eigenaar little thai prince

Verder op de Zeedijk zit restaurant Little Thai Prince. Daar is (nog) geen steen door de ruit gegooid, maar eigenaar Roland Waasdorp is er wel bang voor. ''Ik heb tot nu toe geluk, want bijna alle restaurants in de buurt hebben een beurt gehad.'' Schade Juist vooral in deze periode kunnen de ondernemers het er helemaal niet bij hebben. ''Ik vind heel bizar en heel heel gek dat in deze tijd, restaurants moeten al eerder dicht, zoiets moet gebeuren.'' Omdat ook de belettering vervangen moet worden loopt de schade voor restaurant Bird op tot wel 1000 euro. Waarom de dader het specifiek op Thaise restaurants uitkiest is de grote vraag: ''Het zou kunnen zijn in de relationele sfeer, het zou kunnen zijn dat hij ergens slecht gegeten heeft of een massage zonder happy ending gehad heeft. We tasten in het duister", zegt Waasdorp.

Getuigen De video waarop te zien is dat de man met de steen gooit is volgens ondernemer Waasdorp gedeeld in de Thaise gemeenschap. Ook hebben de getroffen restaurants aangifte gedaan en de beveiligingsbeelden gedeeld met de politie. Zij onderzoeken de zaak en roepen de stenengooier op zich te melden. Ook andere getuigen kunnen zich melden bij de polite.