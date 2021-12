'Krimp Schiphol op de loer: grote zorgen bij kabinet'

Er zouden grote zorgen zijn bij het demissionaire kabinet over de toekomst van Schiphol. Volgens de NOS moeten er draconische maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de luchthaven flink in het aantal vluchten moet krimpen. Schiphol voldoet niet aan stikstof-, geluids- en overlastregels en beschikt niet over een natuurvergunning.

Er wordt momenteel wel gewerkt aan een natuurvergunning, maar dit is juridisch heel complex. Voor Schiphol dreigt volgens bronnen van de NOS een krimp van het maximumaantal vluchten van 500.000 naar 400.000 per jaar. Een nachtmerrie voor het huidige demissionaire kabinet, dat veel economische waarde hecht aan de luchthaven.

Er zijn mogelijkheden om het tij te keren, zoals door het uitkopen van boerenbedrijven, het aanpakken van vervuilende bedrijven in de omgeving en het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen in de buurt. Vrijdag buigt de ministerraad zich over de kwestie. Tweede Kamerleden met Schiphol in hun portefeuille zijn inmiddels bijgepraat en de meest betrokken ministers hebben afgelopen week al overleg gehad.

Opluchting

Niet iedereen lijkt in paniek te zijn over de dreigende krimp van Schiphol: bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol zegt 'opgelucht' te zijn. Zij pleiten, net als milieuorganisaties en een deel van de Tweede Kamer, al langer voor minder vluchten op Schiphol.

"Met 20 procent minder vluchten blijft ons land prima bereikbaar. Krimp is ook de enige manier om gezondheid, leefbaarheid, klimaat en woningbouw te dienen", tweet de bewonersgroep.