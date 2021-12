Wrakingsverzoek van Ridouan T. in Marengoproces afgewezen

Reden voor het wrakingsverzoek was dat Inez Weski, de advocaat van T., op 17 november dit jaar niet bij een getuigenverhoor kon zijn omdat ze ziek was. Een collega van Weski vroeg destijds uitstel van het verhoor, maar dat wilden de rechters-commissarissen niet geven.

Hierop vond T. dat de rechters-commissarissen vervangen moesten worden, maar daar ging de wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank dus niet in mee. Volgens de rechtbank is een rechterlijke (tussen)beslissing geen reden voor wraking.

Bovendien is niet gebleken dat de rechters-commissarissen T. of zijn verdediging niet serieus namen en dus is een wraking niet aan de orde, aldus de wrakingskamer.



In september werd ook al een wrakingsverzoek van Weski afgewezen. Toen wraakte de advocaat de rechtbank omdat ze tijdens een zitting geen powerpointpresentatie van appjes van Nabil B. mocht laten zien. In de appjes werd over personen gesproken, waarbij mogelijk hun privacy en veiligheid in het gevaar kwamen.



De rechtbank besloot dat de appjes alleen achter gesloten deuren getoond mochten worden. Hier was Weski het niet mee eens, waarop ze -tevergeefs- een wrakingsverzoek indiende.

Marengoproces

Het Marengoproces draait om 17 verdachten die voor verschillende moorden en pogingen tot moorden terecht staan. Het megaproces vindt plaats in De Bunker, de zwaarbeveiligde rechtbank in Osdorp.