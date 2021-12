Gedenktocht voor Roy Ristie afgeblazen vanwege besmettingsgevaar

NIEUWS OVER DE ROY RISTIE BRASA WAKA & EREHAAG!! De gemeente heeft alle nodige adviezen aan ons meegegeven en wij danken hun voor de door hen geleverde inspanningen en het meedenken de afgelopen dagen. De organisatie van de Waka & Erehaag staan voor een belangrijke keuze. De geest van Roy is verbinding en bouwen, niet breken en besmetten. Roy was grappig en gezellig maar pakte verantwoordelijkheid, juist voor zijn mensen. Het besmettingsgevaar tijdens een wandeling in Covid tijd, met als risico dat besmettingen in Zuidoost toe kunnen nemen, is een verantwoordelijkheid die wij nu niet kunnen en willen dragen, omdat onze doelstelling is om Roy geestelijke rust te brengen. En hem vooral positief te blijven herdenken en eeuwig te memoreren. Roy zou nooit willen dat er maar een hint was van gevaar voor ‘zijn’ mensen uit de Bims. COVID IS REAL. Dat beseffen wij als vrienden van Roy maar al te goed. We hebben vele mensen zien vechten voor hun leven in ziekenhuizen. *Een ieder die afscheid van Roy wil nemen, is zondag 12 december van harte welkom, ook om een zegje te doen en daarna te vertrekken in verband met de covidregels. Er is dus sprake van een doorloop en deze zal tevens live te zien zijn op internet. Wanneer: Zondag 12 december Tijd: 12.00 uur – 17.00 uur Locatie: Afscheidshuis Amsterdam Zuidoost, Hoorneboeg 1, 1102 BK Amsterdam (pal tegenover station Bijlmer Arena) Toegang: QR Code verplicht + mondkapje verplicht + 1,5 meter* Wij rekenen erop dat u samen met ons Roy een waardige groet bezorgd. Brasa namens de maatschappelijke vrienden van Roy