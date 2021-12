Zacht decemberweer op komst

Wie zich al helemaal op de winter had ingesteld, kan de muts, sjaal en handschoenen de komende week weer opbergen. Vanaf zondag komt het kwik uit in de dubbele cijfers.

Voordat het zachter wordt, hebben we deze vrijdag te maken met een waterkoude dag met kans op regen en natte sneeuw. Ook zaterdag wordt een koude dag.

Vanaf zondag stijgt de temperatuur naar een graad of tien, maar echt lekker weer is het daarbij niet. De bewolking overheerst en in de ochtend valt er regen, aldus Weeronline. Na het weekend blijft het zacht en is het vaak droog, maar houdt de zon zich veelal verborgen.