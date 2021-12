Amsterdam UMC sluit zich aan bij vaccinatie-twijfellijn

De 'Vaccinatie Twijfel Telefoon' van het Rotterdamse Erasmus MC schaalt wegens het grote succes op en wordt een landelijke telefoonlijn. Dagelijks bellen er zo'n zeshonderd mensen. De universitaire ziekenhuizen in Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Nijmegen sluiten zich met elkaar aan bij het initiatief.

De meeste mensen die zich niet laten vaccineren, hebben volgens het Amsterdam UMC vragen over de veiligheid van het vaccin in relatie tot hun persoonlijke gezondheid of aandoening. Het gaat bijvoorbeeld om vrouwen die zwanger zijn, mensen met een auto-immuunziekte of mensen met ernstige allergieën.

Bereikbaar op weekdagen

De lijn is vanaf maandag iedere werkdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur bereikbaar op 088-7555777. Ook krijgt de telefoondienst een eigen website waar informatie en antwoorden staan op de meest gestelde vragen over de coronavaccins. Elk ziekenhuis neemt een van de weekdagen voor zijn rekening. Het Amsterdam UMC doet de maandag.

De twijfellijn wordt bemenst door geneeskundestudenten. Er is een internist als achterwacht, op wie de studenten kunnen terugvallen.