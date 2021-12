Eigenaresse café aan Nassaukade mishandeld na discussie om gokkast

De eigenaresse van een café aan de Nassaukade is in september in haar eigen zaak mishandeld en daarna bedreigd door een klant. Het escaleert wanneer de man rond sluitingstijd weigert de zaak te verlaten en bij de gokkast blijft zitten.

Het slachtoffer wil op de avond van 16 september rond middernacht haar café sluiten. Ze heeft de aanwezige klanten om half twaalf gewaarschuwd dat de zaak bijna dicht gaat. Eén van de klanten, een onbekende man, zit al de hele avond bij de gokkast en maakt geen aanstalten om weg te gaan, ook niet als het slachtoffer hem aanspreekt.

Hij bestelt zelfs vlak voor twaalven nog een drankje. Het slachtoffer geeft hem dat niet en zegt opnieuw dat hij de zaak moet verlaten. Ook zegt ze dat hij de gokkast moet laten uitbetalen, maar dat wil hij niet. Hij zegt veel geld in de kast te hebben gestoken en morgen verder te willen gaan. Op dat moment is er, met uitzondering van een jonge vrouw, niemand meer in de zaak aanwezig. De eigenaresse geeft aan dat ze wil dat de gokkast leeg is als de zaak gesloten wordt en wil op de uitbetaalknop drukken, maar de man duwt haar hand weg. De situatie escaleert vervolgens volledig.

Vuistslagen

Zonder dat het slachtoffer het ziet aankomen, slaat de man haar met zijn vuist in haar gezicht. De vrouw voelt direct pijn in haar gezicht. Ze probeert de man van zich af te houden door hem terug te slaan en te schoppen. Terwijl ze dit doet blijft de man haar hard slaan. Als de man stopt met slaan geeft hij haar een duw en de vrouw komt ten val. Ze weet op te staan en achter de bar terecht te komen. Daar drukt ze de alarmknop in, waardoor de politie wordt gealarmeerd.

Als de man dat hoort, verlaat hij het café. Hij zegt daarbij nog iets dreigends over het voortbestaan van het café. De politie en een ambulance komen ter plaatse en het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht. "Daar blijkt dat ze meerdere kneuzingen overhoudt aan de mishandeling en bovendien is ze dus bedreigd", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Wij willen weten wie hiervoor verantwoordelijk is."