Nog een neef van Taghi in beeld als verdachte moord op advocaat Wiersum

Dat bleek vandaag tijdens een tussentijdse zitting tegen verdachte Anouar T. (28) en andere medeverdachten. T. wordt door het OM ook verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op Wiersum.

Jaouad F. werd in oktober dit jaar in Marokko opgepakt omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de (vergis)moord op de zoon van een Marokkaanse rechter. Het Openbaar Ministerie zegt veel bewijs te hebben dat F. de moord op Derk Wiersum voorbereidde.

Data-analyse

Het OM baseert zich op metadata waarruit blijkt dat T. onder meer met Jaouad F. vaak contact had tijdens voorverkenningen bij het kantoor van Wiersum en bij zijn woning. Uit die metadata worden de bewegingen van alle communicatietoestellen die zijn gebruikt voor de voorbereiding duidelijk en valt op te maken wanneer er contact was. De inhoud van alle berichten wordt door het OM nog precies onderzocht.

Wiersum werd op 8 september 2019 bij zijn huis doodgeschoten in Buitenveldert. Verdachten Giërmo B. (37) en Moreno B. (32) werden hiervoor in oktober dit jaar door de rechter veroordeeld tot 30 jaar celstraf. Het OM heeft hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. In juli dit jaar had het OM levenslang geëist tegen beide verdachten.