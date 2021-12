Psychologiestudenten UvA starten hulplijn voor medestudenten: "We zijn echt een luisterend oor"

Psychologiestudenten van de UvA zijn een hulplijn gestart voor medestudenten die het zwaar hebben. De telefoontjes die de studenten krijgen kunnen overal over gaan: over een slechte date, ruzie met je huisgenoot, maar ook serieuze paniekaanvallen.

Volgens Bureau Studentenartsen van de UvA kampt 25 tot 30 procent van de studenten weleens met psychische klachten. Dat is volgens oprichter van de hulplijn All Ears, Elin Swaan, niet gek. "Studenten zijn hele sociale wezens. Die rollen van de ene sociale activiteit naar de ander. Dat heeft de afgelopen twee jaar niet gekund."

Vanuit de slaapkamer

Het bellen met de studenten gebeurt vanuit de slaapkamer. Derdejaars psychologie student Roos is één van de veertig vrijwilligers. Zij vindt dat de vrijwilligers de grote verantwoordelijkheid aankunnen. "We hebben er op school wel over geleerd, dus het is ook een goede oefening voor ons."

Bij ernstige gevallen sturen de vrijwilligers medestudenten door naar de huisarts of één van de psychologen van de UvA. "We zijn er niet per se voor psychologische problemen, maar zijn echt een luisterend oor. We zijn geen 'echte' psychologen, maar psychologen in opleiding", zegt Elin.