Stopera kleurt groen voor meer aandacht rechten van vluchtelingen

Bij een wake bij een in groen licht gezette Stopera hebben vanavond zo'n honderd mensen aandacht gevraagd voor de rechten van vluchtelingen. O p de Dag van de Mensenrechten kleurden honderden gebouwen vanavond in Nederland groen.

De Vereniging Asieladvocaten & - Juristen Nederland (VAJN) vraagt met de actie aandacht voor de situatie van migranten aan de Europese grenzen, met name aan de Poolse grens. De vereniging vindt dat lidstaten van de Europese Unie de mensenrechten schenden door vluchtelingen steeds vaker tegen te houden of terug te sturen naar hun land van herkomst.

VAJN baseert zich met de actie op grensbewoners in Polen. Die hangen groen licht aan hun deur om aan te geven dat vluchtelingen daar heen kunnen wanneer zij in nood zijn. De vereniging riep mensen en instanties vanavond op groen licht te laten schijnen. In Amsterdam kleurden onder meer de Stopera, een gebouw van de Vrije Universiteit en het Verzetsmuseum groen. In heel het land werden zo'n 500 gebouwen groen verlicht. De actie werd in meerdere landen gehouden.