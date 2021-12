Stad NL V Historische trams mogen in remise Havenstraat blijven: "Druk is van de ketel"

Al zeker 10 jaar is er discussie over de historische tramremise op de Havenstraat in Zuid. De loods, waar ongeveer 45 oude trams zijn opgeslagen, zou vanwege een nieuw bestemmingsplan weg moeten. Dit plan is nu van de baan: de loods mag nu blijven staan van de gemeente.

De vereniging electrische museumtramlijn Amsterdam kan redelijk opgelucht ademhalen. Voorzitter Mark Vermeulen is blij dat er eindelijk een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente en de tramverenigingen: "De druk is van de ketel. Trams die vragen natuurlijk best wel wat ruimte en de stad wilt dit niet altijd aan ons geven. De gemeente heeft nu gedaan wat ze kunnen doen en er gaat een mooi akkoord liggen."

Quote "Het is veel echter dan dat plastic spul wat nu in de stad rijdt" conducteur Tim de boer

Velen maakten zich zorgen om de toekomst van de opgeslagen trams. Zo ook Tim de Boer. Tijdens het rij-seizoen van de oude trams is hij vrijwillig conducteur. Al jaren is hij fan van oude trams en hij zou het zonde vinden als ze geen plekje meer zouden krijgen in de stad. De Boer: "Het is altijd de vraag of wij wel gewenst zijn. Ik ben zelf van mening dat wij een prachtig rondrijdend museum hebben. Een stukje erfgoed wat mij betreft, het is veel echter dan dat plastic spul wat nu in de stad rijdt."

Wel zijn er nog wat beren op de weg voor de vereniging. De remise mag namelijk wel op de Havenstraat blijven, maar moet wel kleiner worden. Op dit moment is de loods 3000 vierkante meter, straks moeten ze het doen met 1500 vierkante meter. Ze zullen dus een nieuwe bestemming moeten zoeken voor de helft van de trams die er nu staan. "Op de Havenstraat kunnen zo meteen 25 trams staan", aldus Vermeulen. "Op dit moment staan er 45. We zullen die overige trams elders moeten onderbrengen. Ik heb wel een locatie op het oog voor de resterende trams, maar we moeten even kijken of dat zal lukken." De gemeente laat weten dat ze willen meedenken met de vereniging, maar dat het allemaal niet zo makkelijk is. Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel: "Het inpassen van een tramloods in een woonwijk is ingewikkeld. Er moet een leefbare en veilige omgeving blijven bestaan, vandaar dat de tramorganisatie een duidelijk bedrijfsplan moet hebben. Inmiddels is dat er, en wordt er in samenspraak nagedacht over een tijdelijke locatie."

Ook is er een probleem met de overbrugging. De trams moeten in 2023 namelijk uit de loods en kunnen er in 2026 weer in. Ze zullen dus 3 jaar lang ergens anders opgeslagen moeten worden. Vermeulen: "In die periode krijgen we een tijdelijke loods elders aan de museumlijn." Helemaal geregeld is het allemaal nog niet, er zullen waarschijnlijk dus toch nog wat hoofdstukken aan dit verhaal worden toegevoegd.