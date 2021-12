Man opgepakt na gewapende overval op patatzaak Damrak

Een patatzaak op het Damrak is vannacht overvallen door een man met een mes. De politie kon kort na de overval een verdachte aanhouden.

Een in het zwart geklede man sprong rond 02.45 uur over de toonbank en sommeerde een medewerker onder bedreiging van een mes om de kassalade te openen. De overvaller deed een greep in de kassa en ging er met een geldbuit vandoor. De medewerker bleef ongedeerd, maar geschrokken achter.

Diverse agenten kwamen op de melding af en zochten in de omgeving naar de dader. Op het Rokin nabij De Munt werd een man staande gehouden die aan het opgegeven signalement voldeed. Hij is aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Hij zit vast.

De recherche heeft de zaak in onderzoek. De patatzaak werd in februari 2020 ook al eens op een soortgelijke wijze overvallen.