Zwaargewonde bij eenzijdig ongeval op de A5

Bij een eenzijdig ongeval op de A5 is gisteravond laat iemand zwaargewond geraakt. De snelweg is ter hoogte van Sloterdijk de hele nacht afgesloten geweest voor onderzoek.

Het ongeval gebeurde rond 23.45 uur. Een auto schoot daar met hoge snelheid door de vangrail. De inzittende werd door de klap uit de auto geslingerd en raakte zwaargewond.

De A5 werd ter hoogte van de Basisweg afgesloten voor onderzoek. De politie heeft lange tijd gezocht naar onderdelen van de auto, die door de klap waren weggeslingerd. Ook was enige tijd niet duidelijk of er mogelijk een tweede slachtoffer uit de auto was geslingerd, maar dat lijkt niet het geval.

De snelweg werd rond 09.00 uur vanochtend weer opengesteld.