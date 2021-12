Oudere vrouw van paar duizend euro bestolen na afgeven bankpas

Een oudere vrouw uit Warmenhuizen, in Noord-Holland, wordt in juli van dit jaar bestolen van 3000 euro, gepind op meerdere locaties in Amsterdam. Dit gebeurt nadat ze haar bankpas heeft afgegeven aan iemand die zich voordoet als een bankmedewerker.

De vrouw wordt op 23 juli gebeld door iemand die zegt dat hij bij de bank werkt. Hij vertelt de smoes dat criminelen de rekening van de vrouw aan het leeghalen zijn. Dit zou voorkomen kunnen worden door de bankpas door te knippen en af te geven aan de bank, zegt hij.



Even later komt er iemand naar het huis van de vrouw om de bankpas op te halen en ze geeft de pas ook daadwerkelijk af. Kort daarna wordt er op verschillende locaties in Amsterdam in totaal bijna 3000 euro van haar rekening gehaald.