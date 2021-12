Nieuwe eigenaar hoofdkantoor ABN Amro ziet niets in sloop, wel in woningen

De nieuwe eigenaar van het oude hoofdkantoor van ABN Amro is niet van plan om het gebouw tegen de vlakte te werken. Wel wil de Britse investeerder Victory Group woningen realiseren in het complex aan de Zuidas. Dat laat topman Erik Moresco in een gesprek met De Telegraaf weten.

Afgelopen woensdag maakte ABN Amro de deal met het Britse bedrijf bekend. Vorig jaar werd al aangekondigd dat het complex in de verkoop ging. Het gebouw staat in ieder geval voor een tijdje nog niet leeg, ABN Amro verlaat het complex pas in 2025. Tot die tijd betaalt de bank huur aan Victory Group.

Geen volledige sloop

De nieuwe eigenaar is niet van plan om het complete complex te slopen, wel laat Moresco weten dat sloop bij sommige delen onvermijdelijk is. "Er is niets duurzaam aan het slopen van een gebouw dat in goede staat is, om er daarna iets nieuws neer te zetten", aldus de topman.

Het complex bestaat onder andere uit twee torens, van 65 en 105 meter hoog. Volgens Moresco zijn de torens nog in goede staat voor hergebruik. "Het is niet gebouwd door een ontwikkelaar die beknibbelde op de kosten, ABN Amro zat erachter."

Woningen

Het hoofdkantoor heeft een oppervlakte van ruim tien voetbalvelden. Het blijft als hoofdzaak wel zijn kantoorfunctie behouden, maar er moeten ook woningen komen. "Er is een woningtekort, elk appartement erbij helpt." Om hoeveel woningen het gaat is nog niet bekend.