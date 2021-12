Historisch boothuisje na jaren terug: "Ben er vijftien kilometer voor komen fietsen"

Vandaag werd het NACO-huisje na zeventien jaar weer teruggevaren naar de achterkant van het Centraal Station. Het houten boothuis, dat werd gebruikt als kantoor van een rederij, werd vanwege de verbouwing van het station in Zaandam gestald. Meerdere Amsterdammers kwamen het huisje vandaag opwachten: "Ik vind het prachtig dat hij weer terug is."

Vier jaar geleden begon de restauratie in Zaandam en vandaag werd het boothuisje weer over het IJ teruggevaren. ''Ik ben speciaal hiervoor naar Amsterdam gekomen," vertelt een bezoeker. "Ik ben erg blij dat hij weer terug is. Het is toch een stukkie historie."

Het kantoor van de rederij kreeg de bijnaam het NACO-huisje nadat in de jaren '60 het kantoor werd gebruikt door de scheepsvaartafdeling van de 'Nederlandsche Auto Car Onderneming'. "Als ik het huisje zie, denk ik weer aan mijn verleden en mijn jeugd terug," vertelt een bezoeker. "Dat we daar altijd met de boot reisjes maakten. Dan kon je betalen bij het huisje en het was toen al een blikvanger. Zelfs als kind vond ik het al mooi."

In het najaar van 2022 is het huisje naar verwachting helemaal klaar. Dan worden er tickets verkocht voor rondvaarten en er komt een expositie over de haven van Amsterdam.