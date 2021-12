Malou heeft als gevolg van corona long covid: "Ik ben aan het oefenen om verder te kunnen lopen dan 200 meter"

Malou is 27 jaar, was aan het werk als psycholoog en kreeg vorig jaar oktober corona. Ze kreeg als gevolg van de besmetting long covid. Langdurige klachten. Honderden mensen in Amsterdam worstelen met deze klachten.

Van elke dag fietsen, 36 uur werken en naar de sportschool, naar moeten zitten onder de douche om niet flauw te vallen. Het is nog zacht uitgedrukt om te zeggen dat de gevolgen van long covid het leven van Malou op zijn kop hebben gezet. "Ik zat eigenlijk zelden stil, was altijd fit en actief en nu kan ik maximaal twee uur per week werken", vertelt Malou in haar huiskamer. "Ik kan maximaal tien minuten fietsen op een elektrische fiets en ben aan het oefenen om verder te kunnen lopen dan 200 meter. Als ik meer loop krijg ik een terugval."

Er is nog veel onbekend over long covid en de oorzaken ervan. 10 tot 20 procent van de coronapatiënten blijft één maand na besmetting met het coronavirus last houden van langdurige klachten. "Veel mensen weten niet genoeg af van long covid", vertelt arts infectieziekten GGD, Ashis Brahma. Ook is het voor veel Amsterdammers onduidelijk waneer je nu precies long covid hebt. Ashis Brahma legt het uit. "Als je na een periode van drie maanden nog twee maanden klachten hebt. Die klachten kunnen zijn: niet meer ruiken, warrigheid, geen goeie smaak. Maar ook kortademigheid, je vermoeid bent of concentratieproblemen hebt. Het is een heel scala aan klachten, dus dat maakt het moeilijk om precies te zeggen wat long covid is."

Zelfs als je een milde covid hebt doorgemaakt kun je long covid krijgen", vertelt Brahma. "Als je op de IC hebt gelegen is die kans groot, want dan ben je natuurlijk een tijdje uitgeschakeld geweest en heb je lang aan de beademing gelegen en krijg je last van je longen. Bij mensen die het ernstig hebben doorgemaakt zie je het misschien wat vaker, maar ook als je hele milde klachten hebt gehad kun je het zien." Ook Malou heeft ondanks dat ze nooit in het ziekenhuis heeft gelegen met corona toch long covid. "Ik had een flinke griep, maar ben nooit benauwd geweest en hoefde ook niet naar het ziekenhuis", vertelt ze. "Dat duurde twee weken, maar wat vooral opviel is dat ik daarna niet opknapte. Ik probeerde steeds mijn leven weer op te pakken, maar werd steeds opnieuw ziek." Maar ondanks alles houdt Malou hoop. "Nu ik al twee maanden geen terugval heb gehad en kleine stapjes vooruit maak, merk ik dat ik steeds meer vrijheid terug krijg. Ik heb er vertrouwen in dat ik uiteindelijk weer een stuk meer kan doen. Ik hoop gewoon weer mijn actieve zelf te kunnen zijn."

Long Covid staat niet voor de longen, maar voor het woord lang