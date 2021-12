Ajax-opponent Barendrecht hoopt op stunt, maar: "6 of 8-0 voor Ajax zou mooi zijn"

De Johan Cruijff ArenA is woensdagavond het toneel voor de KNVB-beker wedstrijd tussen Ajax en BVV Barendrecht. Helaas in een leeg stadion maar toch kijken de amateurs van de derde divisionist ernaar uit en hopen ze op een onvergetelijke avond.

De loting maakte veel los bij de spelers en staf van de amateurclub. "We merken heel veel motivatie vanaf het moment dat Ajax uit de koker kwam", vertelt assistent-trainer Ferry van Lare. "Je merkt meteen 'er komt een grote naam aan'. Iedereen is heel enthousiast en we hebben nog nooit zo'n grote groep gehad qua fitte spelers. Dus iedereen doet er alles aan."

De aanvoerder van die fitte groep, Max van Dijk, heeft de nodige appjes en succeswensen al gehad. Zijn ploeg traint namelijk op een complex dat op tien minuten rijden van de Rotterdamse Kuip ligt. "Binnen het team zijn er zat Feyenoordsupporters en gasten die het die-hard volgen, dus dat is wel gaaf", aldus Van Dijk. "Er zijn wel wat grappige dingen gestuurd, zoals dat de Klassieker het weekend erna is en een beetje meehelpen fijn zou zijn."

Vertrouwen

In het dorpscentrum is het vertrouwen van de inwoners van Barendrecht allesbehalve overweldigend. Het geloof in een goede afloop is er amper. "Ik denk 2-1 ", vertelt een jonge Barendrechtfan. "Ik denk 0-6 voor Ajax, daar ben ik wel bang voor", vult een ander aan.

Het vertrouwen binnen de selectie is groter, zou je misschien denken. Al blijkt aanvoerder Van Dijk vooral, naar eigen zeggen, 'een realist' wat betreft de score. "Op een goede dag zou tussen de 6 of de 8-0 mooi zijn", lacht hij. "Ik heb wel dromen, maar dat gaat hem niet worden. Als dit het geval is, zou ik wel tevreden zijn."