Politie toont beelden van schietpartij in De Pijp

Begin oktober mondt een vechtpartij tussen twee groepen mannen in De Pijp uit in een schietpartij. Een man wordt hierbij in zijn been geraakt. Opvallend: de schutter komt uit dezelfde groep als het slachtoffer. In het opsporingsprogramma Bureau 020 toont de politie nu beelden van het incident.

Op de vroege ochtend van zaterdag 2 oktober staat een groep mannen op de hoek van Ruysdaelkade ter hoogte van de Albert Cuypstraat. Rond 06.10 uur komt er een andere groep aangelopen. De vijf mannen komen vanaf de Hobbemakade. Zodra ze aan komen lopen ontstaat er een vechtpartij tussen de groepen.



Dan schiet één van de mannen uit de tweede groep opeens een man uit zijn eigen groep neer. Direct daarna rent de eerste groep weg in de richting van de Govert Flinckstraat. De andere mannen lopen terug richting de Hobbemakade.

Mogelijk vergissing

Het neergeschoten slachtoffer blijft alleen achter. Hij is in zijn been geraakt en kan niet meer lopen. Een omstander schakelt de hulpdiensten in en het slachtoffer wordt vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt dat hij niet levensbedreigend gewond is geraakt.



"Het is opmerkelijk dat zowel de schutter als het slachtoffer tot dezelfde groep behoren", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Het onderzoeksteam houdt er dus rekening mee dat er mogelijk sprake is van een vergissing. Maar ook andere scenario's worden op dit moment nog niet uitgesloten. Wij komen graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de schutter of over de zaak in het algemeen."